FIFA официально представила эмблему ЧМ-2022 в Катаре

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Официально представлена эмблема предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Присутствующие на эмблеме пикирующие кривые напоминают о волнистых дюнах Аравийского полуострова. А «неразрывная петля изображает как число восемь – напоминание о восьми удивительных стадионах, которые будут принимать матчи, так и символ бесконечности, отражающий взаимосвязанный характер события», отметили в Международной федерации футбола.

Кроме того, центральный символ эмблемы не только повторяет форму трофея мундиаля, но и отсылает к облику традиционной арабской шерстяной шали. «Региональная зимняя одежда также намекает на даты начала турнира и тот факт, что это будет первый чемпионат мира по футболу FIFA, который будет сыгран в ноябре и декабре», – пояснили в пресс-службе организации.

Церемония представления эмблемы прошла в столице Государства Катар Дохе. Ее синхронно проецировали на самые знаковые здания города, в том числе – на башню Бурдж-Доха, амфитеатр Культурной деревни Катара, рынок Сук Вакиф, район Мшейреб и форт Аль-Зубара – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

22-й чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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