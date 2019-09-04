Среди первокурсников КФУ в этом году больше всего студентов из Татарстана и Башкортостана

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). По предварительным итогам приемной кампании 2019 года, больше всего первокурсников поступило в Казанский федеральный университет из Татарстана и Башкортостана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Из Башкортостана почти тысяча человек [поступили]. Далее идут Республика Марий Эл, Оренбургская область, Пермский край, Кировская область и так далее», – сказал он.

Кроме того, КФУ принял 26 студентов из Москвы, 31 из Московской области и восьмерых из Санкт-Петербурга.

План приема на первый курс всех направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры в КФУ составляет 12 тыс. 49 человек.

«Фактически прием на бюджетные места (5 тыс. 345 мест – прим. Т-и) завершился, все они заполнены. Никаких проблем с набором у нас в этом году, как и в прошлые годы, не было», – подчеркнул Гафуров.

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