В Альметьевском районе начал работу мобильный медицинский комплекс

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Альметьевском районе начал свою работу мобильный медицинский комплекс. Основная цель передвижной поликлиники – охватить сельское население профилактическим медицинским осмотром и действует она в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



В труднодоступных районах республики медицинскую помощь получить сложно. На протяжении восьми недель у сельских жителей Альметьевского района появится возможность воспользоваться услугами узких специалистов. Мобильная поликлиника разработана на базе «КАМАЗа». Автомобиль повышенной проходимости сможет проезжать во все удаленные деревни и села.



Первым населенным пунктом, где стартовала работа мобильной поликлиники, стал поселок Русский Акташ. С самого утра в поселке было оживленно. Автопоезд у жителей вызвал большой интерес. На запуск мобильной поликлиники приехали и руководители города и Альметьевского района.



Модуль полностью автономный и может работать в круглогодичном режиме. Поликлиника оснащена всем необходимым современным оборудованием: биохимическим экспресс-анализатором, портативной системой контроля уровня глюкозы в крови, скрининговым анализатором мочи, гематологическим анрализатором, медицинским стерилизатором, системой для измерения уровня гемоглобина, УФ-бактерицидной камерой для хранения стерильных инструментов, аппаратами ЭКГ, цифровым прибором для измерения артериального давления и частоты пульса, ростомером, электронными медицинскими весами, оптическим прибором для оториноларингологии.



Небольшое, но мобильное пространство вмещает регистратуру, лабораторию, кабинеты функциональной диагностики, терапевта, эндокринолога, офтальмолога, невролога, гинеколога, уролога и хирурга.

Медицинская бригада сформирована из врачей Центральной районной больницы. Для удобства людей старшего возраста к мобильным комплексам будут подвозить специально выделенные автомобили «Лада Ларгус».

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