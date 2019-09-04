WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 сентября 2019, 11:22

ОбществоКультура

В конкурсной программе молодежного кинофорума в Казани участвует клип «Чебоксарский трикотаж»

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ОбществоКультура

В конкурсной программе молодежного кинофорума в Казани участвует клип «Чебоксарский трикотаж»

Фото: Михаил Захаров/архив

Всего в программе кинофестиваля представлены три работы татарстанских режиссеров.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В конкурсной программе проходящего в Казани XI Международного молодежного кинофестиваля участвуют три работы режиссеров из Татарстана, включая клип «Чебоксарский трикотаж».

«В конкурсной программе к игровому и документальному кино, кинороликам и анимации прибавилась номинация “Россия молодая“», – пояснила на пресс-конференции программный директор фестиваля Адиля Хайбуллина.

«В этом году у нас впервые в конкурсной программе – киноработы из Колумбии, Гонконга, Дании, Польши, Ирана, Турции и стран СНГ», – добавила спикер.

Работы участников из Татарстана представлены в трех номинациях. Это анимационный фильм Гузель Гариповой «Суп с лапшой», ролик Тимура Исмаева «Чебоксарский трикотаж» и короткометражка Рима Шафигуллина «ПЦ».

Всего на фестиваль было прислано более 400 заявок. Всего жюри кинофестиваля предстоит посмотреть 40 фильмов – по десять работ в каждой номинации. Все показы работ конкурсной программы пройдут в казанском кинотеатре «Родина» 5 и 6 сентября.

XI Международный молодежный кинофестиваль продлится в столице Татарстана до 7 сентября. Он проводится в целях поддержки начинающих авторов и молодых кинематографистов.

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