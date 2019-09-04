Скворцова: В России существенно выросла продолжительность жизни

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о существенном увеличении с начала этого года средней продолжительности жизни жителей России – как женщин, так и мужчин, передает РИА Новости.

В своем выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Скворцова отметила, что за семь месяцев средняя продолжительность жизни женщин выросла до 78,5 года, а мужчин – до 68,5 года.

По словам министра, «скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели».

При этом глава Минздрава РФ напомнила, что для увеличения продолжительности жизни и сохранения здоровья люди должны заниматься профилактикой заболеваний.

Ранее в «майском» указе Президент России Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030-му – до 80 лет.

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