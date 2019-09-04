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Татар-информ

4 сентября 2019, 23:19

Спорт

Нижнекамск принял республиканскую спартакиаду на 400 человек

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Спорт

Нижнекамск принял республиканскую спартакиаду на 400 человек

Фото: e-nkama.ru

Соревнования собрали около 400 человек – девять команд из Казани, Нижнекамска и Менделеевска.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Юбилейную XXV отраслевую Спартакиаду Росхимпрофсоюза вновь принял Нижнекамск. Крупнейшие старты отрасли проводили в оздоровительных лагерях «Олимпиец», «Юность» и в спортзале «Факел». Состязания посвятили 90-летию Николая Лемаева. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Соревнования собрали около 400 человек – девять команд из Казани, Нижнекамска и Менделеевска. В программу вошло шесть видов состязаний: легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, футбол, волейбол (мужской и женский), шахматы и настольный теннис.

 

Председатель Росхимпрофсоюза Алексей Ильин рассказал, что спартакиада проводится попеременно – год в Казани, год в Нижнекамске.

«Очень важное мероприятие. Оно проходит уже в 25-й раз и объединяет не только спортсменов-любителей нашего предприятия, а в целом спортсменов всей нашей отрасли», – поделился генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

Нижнекамцы с большим отрывом победили в шведской эстафете. Все этапы (600, 400, 200, 100 метров) нефтехимики преодолели на одном дыхании. Перетягивание каната проводилось в двух группах: общим весом участников до 300 кг и свыше 300 кг. Команда «Нижнекамскнефтехима» вновь обошла всех.



На волейбольных площадках и в турнирах по шахматам также кипели страсти. В шахматах «Казаньоргсинтез» побеждает обычно без вариантов. И на этот раз казанцы стали победителями, Нижнекамск занял второе место, третье досталось «Аммонию».

Финальная игра по мини-футболу проходила, как чемпионат мира: стадион то замирал, то неистово скандировал. Счет открыл «Аммоний», хозяева догнали. В основное время матч завершается ничьей – 2:2. Серия послематчевых пенальти продолжается до пяти ударов. Дважды спасает ворота НКНХ Филюс Вафин. Безошибочно бьют по воротам Артем Ефремов, Сергей Пергушев, Ильдар Набиуллин, Роман Грахов. Удар Грахова оказывается решающим. «Нижнекамскнефтехим» победил со счетом 3:2 по пенальти.



Победа в футболе означает для нижнекамцев одно – любители спорта НКНХ снова оставляют Кубок Спартакиады у себя. Вместе с медалями по каждому виду спорта и вручением главного трофея турнира, нижнекамцам вручили награды за качественный прием и уровень организации. Второе место завоевал АО «Аммоний», третье место – ПАО «Казаньоргсинтез».

 

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