Орешкин сформулировал условия перехода на четырехдневку

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Реальное обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю станет возможным в России после увеличения реальных доходов населения и роста производительности труда. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие», – подчеркнул Орешкин, добавив, что достижение двух этих показателей позволит начать дискуссии и по ряду других вопросов взаимоотношений работников и работодателей.

Одним из путей повышения уровня доходов и производительности труда он назвал реализацию масштабных проектов по внедрению искусственного интеллекта. Именно глава Минэкономразвития курирует в Правительстве страны национальный проект по повышению производительности труда.

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю ранее заявил Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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