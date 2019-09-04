Новый заместитель Митрополита Феофана провел первую службу на новой должности в Татарстане

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Новый заместитель Митрополита Феофана – епископ Елабужский Иннокентий – провел первую службу на новой должности.

Сегодня в честь празднования Дня Грузинской иконы Божьей Матери в Раифском монастыре состоялось первое богослужение епископа Елабужского Иннокентия в Татарстане.

В Троицком соборе Раифского монастыря состоялась божественная литургия.

После завершения службы архиерей Казанской епархии Иннокентий возглавил крестный ход с чудотворным списком Грузинской иконы.

Список Грузинской иконы Божьей Матери был принесен в Раифский монастырь в 1668 году. Иконе были посвящены три деревянные церкви обители, с того момента история списка и монастыря связаны между собой.

Когда Раифский монастырь был закрыт, образ удалось сохранить ученым Казанского университета. Они нашли икону в мусоре на полу и передали в храм Ярославских святых на Арском кладбище в Казани, где она хранилась до возрождения обители.

Оригинал иконы находился в Красногорском монастыре Архангельской области, но был утрачен в XX веке. С этого момента Раифский список является самой старой и самой почитаемой из всех Грузинских икон в России.

Изначально чудотворная икона попала в Россию в 1629 году, когда была похищена из Грузии персидскими захватчиками. Позже святыня была выкуплена ярославским купцом, который принес ее в Красногорский монастырь.

Узнав о чудотворном образе, казанский митрополит Лаврентий послал в Красногорскую обитель лучшего иконописца для написания списка. Согласно монастырскому преданию, сразу после перенесения список начал творить чудеса. Исцелялись страдавшие от слепоты и хромоты, успокаивались беснующиеся.

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