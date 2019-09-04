В Болгарской исламской академии пройдут первые защиты докторских диссертаций

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Шесть выпускников Болгарской исламской академии впервые в истории вуза защитят докторские диссертации. Работы выполнены на арабском и русском языках, сообщили в пресс-службе академии.

«Тематика работ касается как изучения и ввода в научный оборот исламского богословского наследия мусульман России, так и частных вопросов исламского права, вероучения, коранических наук и другого», – пояснили в вузе.

Для организации защит в июне этого года на базе академии был создан совет по защите диссертаций на соискание степени доктора исламских наук. Этому предшествовала напряженная и кропотливая работа по анализу и изучению существующей нормативно-правовой базы в этой области.

«Вне всякого сомнения, создание диссертационного совета по исламским наукам – это уникальный опыт в системе высшего исламского образования в России. Ожидается, что совет будет принимать к рассмотрению и защите диссертации по всем основным отраслям исламских наук, включая исламское право, исламское вероучение, коранические науки, хадисоведение», – отметили в Болгарской исламской академии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.