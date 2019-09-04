Мантуров: Создание бизнес-джета на базе казанского Ту-160 невозможно

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Создание сверхзвукового гражданского авиалайнера на базе производимого в Казани стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 невозможно, поскольку такой проект будет неэффективным. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«На базе этой платформы (Ту-160 – прим. Т-и) проект невозможен. У нас же нет задачи поместить человека в капсулу и перевезти его между двумя точками в пространстве, преодолев сверхзвуковой барьер. У нас задача создать экономически оправданную модель самолета, отвечающую требованиям комфорта», – сказал Мантуров в интервью газете «Ведомости».

По словам министра, помимо технических параметров Ту-160 необходимо учитывать и хлопок, который возникает при переходе на сверхзвук: нормы ИКАО не допускают полеты с таким высоким уровнем шума. «Если вы переделаете Ту-160 в гражданский лайнер, то получите, условно, советский Ту-144… И, наконец, Ту-160 – это огромная машина, такая, с учетом стоящих задач, не нужна», – пояснил Мантуров.

По информации главы Минпромторга РФ, новый российский бизнес-джет будет строиться с нуля. Это будет компактная машина на 16–19 мест со скоростью 2-3 тыс. км/ч. «Делать на 1500 км/ч просто смысла нет, коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч. Кто же будет покупать сверхзвуковой самолет вдвое дороже, если разница в скорости будет незначительной?» – задал он риторический вопрос.

В январе 2018 года Владимир Путин в ходе визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160.

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