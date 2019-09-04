Завод Ford Sollers в «Алабуге» заказал оснастку для выпуска президентского Aurus

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Компания Ford Sollers готовит площадку в особой экономической зоне «Алабуга» к серийному выпуску отечественных лимузинов Aurus, к 2021 году планируется наладить выпуск до 500 машин в год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Сегодня у нас на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5 тыс. машин разных модификаций. Главный индустриальный партнер проекта – “Форд Соллерс Елабуга” - уже заказал необходимую оснастку для производства», – сказал Мантуров в интервью газете «Ведомости».

По словам министра, остается вопрос, касающийся сварки, – будет ли она поточной или постовой. «На мой взгляд и по мнению большинства коллег, связанных с проектом, нужна постовая – ведь с учетом класса автомобиля речь не идет о десятках, сотнях тысяч машин в год», – пояснил он.

Денис Мантуров напомнил, что сейчас Aurus выпускается в двух модификациях – лимузин и седан. Версия минивэн пока находится в опытном производстве, как и внедорожник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что благодаря запуску массового производства премиальных автомобилей Aurus на елабужском предприятии Ford Sollers создадут минимум 500 рабочих мест.

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