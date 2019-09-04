Скачки лошадей татарской породы станут изюминкой соревнований на «Дне коня» в Арском районе

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В селе Новый Кырлай Арского района республики состоятся конноспортивные соревнования, посвященные «Дню Коня», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.



Событие пройдет 14 сентября, торжественное открытие запланировано на 11 утра.



Пробеги будут организованы на дистанциях 40, 80 и 120 километров с призовым фондом от 200 до 300 тыс. рублей. В рамках мероприятия запланированы региональные и международные пробеги для взрослых и юниоров, скачки для лошадей местных пород «Сельские джигиты», конкурс по борьбе на лошадях «Аударыш», конкурсы на скорость запряжки в телегу и самую образцовую повозку и многое другое.





«Изюминкой праздника по традиции станут скачки лошадей татарской породы», – отмечает источник.



Кроме того, для посетителей организуют насыщенную культурно-развлекательную программу, показательные выступления воспитанников детской конноспортивной школы Казани, мастер-классы по ковке. В этот же день будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции, состоится концертная программа. Для всех желающих подкрепиться будет организовано горячее питание.



Для участия в конноспортивных состязаниях приглашаются все, кто занимается конным спортом. Заявки принимаются до 13 сентября по телефонам (843)279-29-20, 279-29-77 (88) или на электронный адрес fkksrt@bk.ru.

Узнать о программе события можно по ссылке.

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