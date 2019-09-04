В НКЦ «Казань» после ремонта восстановят оригинальный фасад

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В здании НКЦ «Казань» в ходе работ по реконструкции восстановят оригинальный фасад. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

«Объект будет сохранен, в настоящее время проводятся работы по замене старого туфа на аналогичный новый», – пояснили в ведомстве.

Здание центра было построено в 1988 году для Казанского филиала Центрального музея В. И. Ленина по проекту известного архитектора Анатолия Полянского. Выдержанное в духе советского модернизма, оно выполнено из красного туфа. В облике музея читаются гигантские развевающиеся знамена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что реконструкция НКЦ «Казань» завершится в III квартале 2020 года. Проектом размещения книгохранилища Национальной библиотеки Республики Татарстан в здании центра занимается ГУП «Татинвестгражданпроект».

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