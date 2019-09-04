Уроженка Казани стала победителем всероссийского конкурса «Поэзия Победы»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Уроженка Казани, студентка Московского государственного университета Зарина Бикимуллина победила во всероссийском конкурсе «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. Ее стихотворение «Причастная» признано лучшим поэтическим произведением о войне в категории 18–25 лет, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Победителями в двух младших возрастных категориях признаны Юлия Комаровская из Перми и Тимофей Семенов из Ахтубинска.

Награждение победителей состоится 7 сентября, в День города Москвы, в Зале полководцев Музея Победы. Торжественная церемония состоится при участии вдовы поэта Андрея Дементьева Анны Пугач и председателя жюри конкурса – известного поэта-песенника Александра Шаганова. Со сцены прозвучат стихи победителей творческого состязания в исполнении актрисы театра и кино Регины Мянник. Праздничное мероприятие завершит песня на стихи Андрея Дементьева «Баллада о матери» в исполнении дочери народного артиста России Михаила Турецкого – Эммануэль Турецкой.

Конкурс «Поэзия Победы» посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он стартовал в Международный день поэзии, 21 марта. Его участники были разделены на три возрастные категории: от 11 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Всего стихотворения о событиях и героях Великой Отечественной прислали около 300 участников из России, Беларуси и Украины.

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