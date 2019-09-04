(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Жильцов казанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара в одной из квартир, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Минувшей ночью в доме на улице Химиков случился пожар. В однокомнатной квартире на четвертом этаже горели вещи, огонь также охватил входную дверь», – рассказали в МЧС.

В результате пожара 60-летняя женщина получила легкое отравление дымом, госпитализация ей не понадобилась.

При помощи спасательных масок по лестничному маршу огнеборцы эвакуировали пятерых жильцов подъезда.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

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