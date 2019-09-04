Два человека пострадали при столкновении легковушки и двух грузовиков в Тукаевском районе

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Два человека пострадали в Тукаевском районе при столкновении легковушки и двух грузовиков, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

«ДТП произошло в районе шести часов вечера на трассе М7 возле садового общества "Колосок-2". Столкнулись "КАМАЗ", тягач марки "ДАФ" и легковой автомобиль "Хендэ"», – рассказали очевидцы.

По их информации, водитель и пассажирка легкового авто попали в больницу с различными травмами.

Во время удара машины снесли забор и пробили топливный бак большегруза. Течь водитель фуры устранил самостоятельно.

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