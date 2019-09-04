Экс-митрополиту Анастасию по возвращении в Татарстан предложено служить в храме Сергия Радонежского

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Экс-митрополиту Анастасию по возвращении в Татарстан предложено служить в казанском храме Сергия Радонежского. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

30 августа Священный Синод в Москве одобрил прошение митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия об отправке его на покой в связи с достижением 75-летия.

Симбирскую митрополию Анастасий возглавил в 2015 году после того, как митрополита Феофана перевели в Казань.

«На этой неделе владыка Анастасий приезжал в Казань, однако в ближайшее время снова отправится в Ульяновск примерно на неделю, чтобы передать дела своему преемнику», – сообщил агентству источник.

По данным собеседника агентства, экс-митрополиту предложено служить в храме Сергия Радонежского, который находится на улице Краснококшайской в Казани. Когда именно он приступит к служению и станет ли настоятелем этого храма, пока не известно.

«В свои 75 лет Анастасий бодр и полон сил для того, чтобы совершать службы и беседовать с людьми. Прихожане с нетерпением ждут его возвращения», – отметил источник агентства.

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