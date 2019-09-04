На пожаре из-за непотушенной свечи в Альметьевске пострадали отец с сыном

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). На пожаре из-за непотушенной свечи в Альметьевске пострадали двое мужчин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о том, что в девятиэтажке на улице Тельмана случился пожар. На место отправились пожарные ПСЧ № 65 и 15, полиция, врачи и дознаватель», – рассказали в МЧС.

Еще до появления огнеборцев из дома эвакуировались 11 жильцов. Несколько этажей оказались задымлены, очаг пожара находился в одной из квартир на восьмом этаже, возле нее сотрудников МЧС ждали хозяева.

Огнеборцам потребовалось пять минут, чтобы потушить возгорание на площади в пять квадратных метров. По предварительной версии, пожар случился из-за парафиновой свечи, которую хозяева не потушили перед сном.

В результате 64-летний хозяин квартиры был доставлен в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Его 39-летний сын также доставлен в больницу с отравлением дымом.

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