Японская компания локализует в РТ производство приборов, которые снизят смертность от инфекций

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Японская компании K.K. Mirai Genomics локализует в Татарстане производство приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний lifering. Разработка позволит сократить смертность от инфекций благодаря раннему установлению диагноза, сообщили ИА «Татар-информ» в кластере «ФармМедПолис Республики Татарстан».

«Инвестиции по проекту составят порядка 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ожидается, что на первом этапе реализации проекта в республике сократится смертность от гриппа на 200-400 человек, в том числе снизится детская смертность от пневмонии.

Соглашение между сторонами подписано сегодня на Восточном экономическом форуме. Производство расположится в медицинском промышленном парке РТ, который предположительно создадут в МВЦ «Казань Экспо».

Подробнее о медицинском промышленном кластере Татарстана читайте на sntat.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.