В Нижнекамске откроется бесплатный высокотехнологичный центр активного долголетия

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске откроется центр активного долголетия. Представители серебряного возраста под руководством инструкторов смогут бесплатно заниматься на облегченных финских тренажерах, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Новый центр появится на улице Химиков, 16. В Альметьевске уже функционируют несколько таких тренажерных залов, также открыты центры в поселке Джалиль и городах Лениногорск и Азнакаево.



Специалисты поясняют, что тренажеры отличаются от привычного оборудования, которым оснащены обычные спортзалы. Их уникальность заключается в том, что они работают на сжатом воздухе в щадящем режиме без силовых нагрузок. Акцент делается на восстановление той группы мышц, которая более ослабевает при возрастной гиподинамии – это мышцы поясницы, верхние и нижние конечности.



Для каждого пенсионера будет разработана индивидуальная компьютерная программа, которая переносится на специальный чип-браслет.



При использовании очередного тренажера и поднесении браслета к монитору оборудования программа задает индивидуальные нагрузки и требует их точного выполнения.



В открытии, которое состоится сегодня в 16.00, примет участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

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