Автор дубля в ворота «Ак Барса» Иржи Секач: «Для меня этот матч особенный»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Чешский нападающий ЦСКА Иржи Секач, который в прошлом сезоне играл в «Ак Барсе», забросил бывшей команде две шайбы (3:2) и признался, что игра была для него особенной. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Очень рад, что мы выиграли в матче против „Ак Барса“, это большая победа. Очень важно, что мы забрали два очка. Для меня матч был особенный. Три года играл в „Ак Барсе“ и взял с ними Кубок Гагарина. Получилась очень интересная игра», — сказал Секач.

«В „Ак Барсе“ поменялось много игроков, вообще команда новая. Я никогда не играл против „Ак Барса“, поэтому не могу сказать, изменилась ли их тактика. Они играли агрессивно, у них такой тренер. Он хочет, чтобы игроки играли в таком стиле. После не очень хорошего первого периода мы остались в игре, сделали свое дело и выиграли этот важный матч», — отметил хоккеист.

Комментируя свой дубль, Секач сказал, что это результат работы с новыми партнерами по ЦСКА. «В большинстве я всегда выхожу четвертым нападающим, так я играл в Казани. Поэтому было комфортно играть сегодня на этой позиции. Мне понравилось играть с новыми партнерами по тройке, они очень хорошо работают. Надо продолжать так играть. Я уже привык к системе ЦСКА, мне не было тяжело», — заключил нападающий.

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