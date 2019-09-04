Президент России поручил Кабмину установить ежемесячные выплаты медработникам

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 ноября представить предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, оказывающих первичную помощь. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения, касающиеся <...> установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в сообщении

Также Правительству предстоит выступить с предложением о введении дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Кроме того, до 1 октября Кабмину необходимо предложить законодательное закрепление понятий «молодой специалист» и «врач-наставник», чтобы выпускники медицинских вузов могли осуществлять деятельность в государственных и муниципальных медучреждениях под контролем опытных специалистов в течение 3 лет.

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