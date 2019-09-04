В Центробанке заявили об участившихся случаях хищения денег с помощью соцсетей

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Центробанке заявили об участившихся случаях хищения средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей, пишут «Известия».

«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях», — сообщил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

По его словам, злоумышленники захватывают доступ к странице пользователя и начинают публиковать записи от его имени.

Также были зарегистрированы случаи, когда мошенники имитировали голос пользователя, однако это «редкость».

По данным регулятора, около 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — при этом мошенники вводят пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам.

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