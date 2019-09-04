Нападающий «Ак Барса» о своем дубле в игре с ЦСКА: «Нечего рассказывать, просто бросал»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал матч с ЦСКА (2:3), в котором он сделал дубль, отметив роль удалений — москвичи все свои шайбы забросили в большинстве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы неплохо начали, довольно активно — я считаю, первый период был за нами. Потом пошли удаления, 14 минут штрафа для нас — это очень много. Не только в этом сезоне, но и в прошлом это одна из наших основных проблем. В принципе, удивляться нечему по поводу удалений», — сказал Ткачев.

Причину удалений Владимир видит в большом желании: «Не знаю, думаю, чересчур большое желание — все-таки, первая игра. Много новых ребят, да и вообще для всех это новый сезон. Все хотят себя хорошо проявить и сыграть на благо команды. Возможно, где-то чересчур старались, но это хоккей, для нас первая игра была более мотивационная».

Он отметил также, что в своих голах не видит в них ничего особенного: «Да нечего рассказывать, просто бросал. Первые матчи нужно вообще играть попроще, потому что желание иногда перехлестывает, и где-то может не получаться», — подчеркнул форвард.

Говоря в целом об игре своей команды, Владимир заявил, что казанцы ни под кого не подстраиваются: «Мы не то чтобы подстраиваемся под соперника, мы же разбираем игру, как и другие ребята. Мы должны знать слабые и сильные стороны соперника. Это касается нюансов, а так мы, конечно, играем в свой хоккей. Пусть соперник подстраивается».

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