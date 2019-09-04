WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 сентября 2019, 07:10

Спорт

Нападающий «Ак Барса» о своем дубле в игре с ЦСКА: «Нечего рассказывать, просто бросал»

Рекомендуем

Спорт

Нападающий «Ак Барса» о своем дубле в игре с ЦСКА: «Нечего рассказывать, просто бросал»

Матч «Ак Барса» против ЦСКА завершился со счетом 2:3.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал матч с ЦСКА (2:3), в котором он сделал дубль, отметив роль удалений — москвичи все свои шайбы забросили в большинстве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы неплохо начали, довольно активно — я считаю, первый период был за нами. Потом пошли удаления, 14 минут штрафа для нас — это очень много. Не только в этом сезоне, но и в прошлом это одна из наших основных проблем. В принципе, удивляться нечему по поводу удалений», — сказал Ткачев.

Причину удалений Владимир видит в большом желании: «Не знаю, думаю, чересчур большое желание — все-таки, первая игра. Много новых ребят, да и вообще для всех это новый сезон. Все хотят себя хорошо проявить и сыграть на благо команды. Возможно, где-то чересчур старались, но это хоккей, для нас первая игра была более мотивационная».

Он отметил также, что в своих голах не видит в них ничего особенного: «Да нечего рассказывать, просто бросал. Первые матчи нужно вообще играть попроще, потому что желание иногда перехлестывает, и где-то может не получаться», — подчеркнул форвард.

Говоря в целом об игре своей команды, Владимир заявил, что казанцы ни под кого не подстраиваются: «Мы не то чтобы подстраиваемся под соперника, мы же разбираем игру, как и другие ребята. Мы должны знать слабые и сильные стороны соперника. Это касается нюансов, а так мы, конечно, играем в свой хоккей. Пусть соперник подстраивается».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Министр спорта РТ открыл новую спортплощадку в Бугульме
Новости дня
07:35
В Центробанке заявили об участившихся случаях хищения денег с помощью соцсетей
07:22
Жители Нижнекамска на неделю останутся без горячей воды

Отключение воды связано с гидравлической опрессовкой трубопроводов.

07:10
Нападающий «Ак Барса» о своем дубле в игре с ЦСКА: «Нечего рассказывать, просто бросал»

Матч «Ак Барса» против ЦСКА завершился со счетом 2:3.

06:20
Министр спорта РТ открыл новую спортплощадку в Бугульме

Спортивный объект построен в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

05:38
Малыши из мамадышского села Нижняя Ошма пришли в обновленный детский сад

Строители провели работы по замене электросети, сетей водоснабжения и водоотведения, заменили окна и входную группу, а также обновили фасад здания.

04:28
Пожилых заинцев из отдаленных деревень доставили в районную больницу для диспансеризации

Мероприятия реализуются в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

03:27
Нижнекамцы смогут сделать прививку от гриппа в единый день голосования

Врачи сделают прививки всем желающим на избирательных участках.

02:43
Победительница конкурса красоты Алиса Тулынина проведет мастер-класс для самозанятых в Альметьевске

На мастер-класс приглашаются самозанятые из бьюти-сферы.

01:29
В селе Новое Сумароково Бугульминского района открылся сельский Дом культуры на сто мест

Строительство культурного объекта прошло в рамках региональной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура».

00:15
В Камских Полянах 185 детей впервые перешагнули порог школы

Праздничная атмосфера царила во всех школьных дворах.

3.09 23:41
В Нижнекамске открылись два детских сада с ясельными группами «Кучтанач» и «Елмаю»

На строительство двух дошкольных учреждений с яслями было выделено 433 млн рублей.

3.09 23:10
В Буинском районе открыли 15-й по счету модульный ФАП

У жителей деревни появилась возможность обращаться за квалифицированной медицинской помощью в современный ФАП.

3.09 22:38
К новому учебному году около гимназии № 93 в Казани посадили 200 молодых лип, кленов и елей

Благоустройство территории — это следующий этап после капремонта школы.

3.09 22:08
«Ак Барс» стартовал в сезоне с поражения от обладателя Кубка Гагарина

Казанцы проиграли со счетом 2:3, пропустив все свои шайбы в меньшинстве.

3.09 21:54
Нижнекамским школьникам вручили наборы канцтоваров к учебному году

За прошедшее лето поддержку получили около 300 детей города, в том числе 128 первоклассников.

3.09 21:32
В Татарстане на месяц закрылась для движения транспорта автодорога Каменка – Дубъязы – Большая Атня

В Высокогорском районе республики проведут ремонт автодороги.

3.09 21:20
Первую субботу осени в Альметьевске встретят музыкальным полумарафоном

Для участия в предпоследнем беговом событии татарстанского спортивного календаря 2019 года зарегистрировалось более 800 спортсменов.

3.09 21:02
В Татарстане начался месячник «Детская безопасность на железной дороге»

В школах проведут разъяснительную работу по правилам безопасного поведения на железной дороге.

3.09 20:48
Главный санитарный врач по РТ ответит на вопросы казанцев

Марина Патяшина проведет прием граждан 5 сентября.

3.09 20:36
Марат Ахметов поздравил аграриев Нурлатского района с завершением уборки зерновых культур

Хозяйства Нурлатского района первыми в Татарстане завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.

3.09 20:18
Столица РТ вошла в топ самых безопасных российских городов

Казань заняла второе место среди городов с миллионным населением.

3.09 20:08
В Нижнекамске онковыздоравливающие запустят в небо фонарики

Организаторы выдадут участникам мероприятия бумажные фонарики трех цветов: золотые, белые и красные.

3.09 19:52
Муфтий РТ встретится с представителями мусульманской молодежи республики

Во время традиционного мероприятия состоится награждение самых активных волонтеров.

3.09 19:38
УНИКС одержал победу во втором спарринге

Казанцы обыграли «Восток-65» со счетом 89:68, опередив соперника на 20 очков.

3.09 19:32
Госжилфонд Татарстана нашел возможность принимать маткапитал в оплату соципотечных квартир

Возможность оплатить жилье получили семьи, у которых истек трехлетний срок после получения сертификата.

События