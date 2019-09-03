Татарстан представит свой промышленный потенциал на Восточном экономическом форуме

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев в составе татарстанской делегации примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на полях которого проведут деловые переговоры. Также будет презентована выставочная экспозиция по машиностроительному кластеру республики, сообщает пресс-служба АИР РТ.

«В рамках деловой программы форума татарстанская делегация встретится с молодыми дипломатами Азиатско-Тихоокеанского региона, примет участие в инвестиционных сессиях по брендингу территорий, в сессии по женскому лидерству, развитию бизнеса и международного делового сотрудничества посредством медиа», — говорится в сообщении.

Восточный экономический форум учрежден указом Президента РФ Владимира Путина в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.

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