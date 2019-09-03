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Татар-информ

4 сентября 2019, 05:38

Наука и образование

Малыши из мамадышского села Нижняя Ошма пришли в обновленный детский сад

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Наука и образование

Малыши из мамадышского села Нижняя Ошма пришли в обновленный детский сад

Фото: mamadysh.tatarstan.ru

Строители провели работы по замене электросети, сетей водоснабжения и водоотведения, заменили окна и входную группу, а также обновили фасад здания.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В селе Нижняя Ошма Мамадышского района РТ открылся обновленный после капитального ремонта детский сад, сообщает пресс-служба Мамадышского района РТ.

Торжественное открытие учреждения состоялось при участии главы района Анатолия Иванова и других почетных лиц.



Детскому саду давно требовался ремонт – на эти цели из республиканского бюджета республики было направлено 11 млн рублей, из районного бюджета поступило 1,3 млн рублей.

Строители провели работы по замене электросети, сетей водоснабжения и водоотведения, заменили окна и входную группу, а также обновили фасад здания.



В обновленный детский сад пришли 56 детей.

Глава района поблагодарил строителей за проделанную работу для малышей. Гости вручили заведующей дошкольным учреждением Ляйсан Хабибуллиной сертификат на приобретение игрушек. Руководитель от имени родителей выразила слова благодарности всем причастным к обновлению детского сада и созданию комфортных условий для воспитания сельских детей.

 

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