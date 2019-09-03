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Татар-информ

4 сентября 2019, 06:20

Спорт

Министр спорта РТ открыл новую спортплощадку в Бугульме

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Спорт

Министр спорта РТ открыл новую спортплощадку в Бугульме

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Спортивный объект построен в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Универсальную спортивную площадку – открытое поле для мини-футбола открыли в Бугульме, на территории спортивной школы № 1. Новый спортивный объект построен в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», пишет «Бугульминская газета».

Открытие площадки состоялось при участии министра спорта РТ Владимира Леонова. В честь открытия на поле провели товарищескую встречу по мини-футболу между бронзовыми призерами этапа Всероссийского фестиваля дворового футбола, сборной командой «Подстанция» и их соперниками из сборной команды школы № 1.

С 2016 года в рамках реализации федеральной программы в Бугульминском районе установлено 19 плоскостных спортивных сооружений для мини-футбола, для игры в волейбол и баскетбол с уличными тренажерами, открыта модульная лыжная база в парке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Аксубаевском районе глава спортивного ведомства принял участие в открытии новой спортивной площадки.

 

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