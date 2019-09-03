Жители Нижнекамска на неделю останутся без горячей воды

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске в ближайшее время пройдет масштабная гидравлическая опрессовка трубопроводов. В связи с этим жители города останутся без горячей воды больше чем на неделю, передает «НТР 24».



Опрессовка – это процедура, без которой невозможно начать отопительный сезон, так как испытания позволяют проверить надежность трубопроводов.



Испытания проводятся дважды в год на теплотрассах. После летнего сезона и ремонтных работ на трубопроводах вода подается под повышенным давлением, и, если где-то фиксируются порывы, то слабые места дополнительно укрепляют.



В связи с данной процедурой в Нижнекамске в девять часов утра 10 сентября прекратится подача горячей воды в жилые дома. Воды не будет до 17 сентября включительно.



После проведения работ горячую воду будут подавать поэтапно. «Если на очередном участке после опрессовки не обнаружится порывов, то горячая вода в близлежащие дома будет подана не 17 сентября, а сразу же после проверки», – отмечает источник.

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