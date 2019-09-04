Победительница конкурса красоты Алиса Тулынина проведет мастер-класс для самозанятых в Альметьевске

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Победительница прошедшего в китайском Шэньчжэне международного конкурса красоты среди замужних женщин Mrs Globe, посол World skills 2019 Алиса Тулынина проведет серию мастер-классов для самозанятых из бьюти-сферы, сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.



Событие состоится 6 сентября в Альметьевске. Вместе с татарстанской красавицей мастер-классы для всех желающих проведут стилист Евгений Грачев, мастер по бровям Юлия Кунык, а также мастер ногтевого сервиса, эксперт и судья международного уровня Юлия Нестерова.



Кроме того, в рамках мероприятия состоится встреча самозанятых с депутатом Госдумы Айратом Фарраховым, главой исполкома Альметьевского района РТ Тимуром Нагумановым и и.о. Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Венеры Камаловой.





Для участников будут работать две площадки. Мастер-класс Алисы Тулыниной начнется в 11:30. Параллельно на второй площадке состоится урок по ногтевому сервису Юлии Нестеровой. В три часа дня мастер-класс по современной укладке волос проведет Евгения Грачева. В пять часов вечера бровист Юлия Кунык откроет секреты по моделированию и долговременной укладке бровей.



Мероприятие организовали специалисты «Центра поддержки самозанятых» при поддержке местной администрации.

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