Пожилых заинцев из отдаленных деревень доставили в районную больницу для диспансеризации

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Со 2 сентября стартовали ежедневные выезды, направленные на доставку пожилых людей из отдаленных сельских поселений в медицинские организации Заинского района для прохождения диспансеризации и дополнительных скринингов, передает «Заинск-информ».



Мероприятия реализуются в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».



Специально для этой программы район приобрел автомобиль «Лада Ларгус», оборудованный всем необходимым для безопасной и комфортной перевозки пассажиров преклонного возраста и маломобильных групп населения.

Работа идет совместно с учреждением здравоохранения, главной задачей которого является обследование каждого гражданина старше 65 лет. Во время поездки пожилые люди сопровождаются социальным работником, в больнице их встречает медсестра, сопровождающая по территории медучреждения.





До конца года в Заинскую центральную районную больницу планируется доставить около 600 пожилых заинцев.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тетюшах провели пробный выезд по доставке пожилых жителей в больницу.

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