В Камских Полянах 185 детей впервые перешагнули порог школы

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). У школьников из поселка городского типа Камские Поляны начался новый учебный год. В этом году впервые порог школ перешагнули 185 первоклассников, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Праздничная атмосфера царила во всех школьных дворах. Играла музыка, было много цветов, улыбок, прозвучали теплые напутственные слова.



Глава муниципального образования Александр Павлов, а также директора местных школ Надежда Мичурина и Наталья Рябцова поздравили школьников, учителей и их родителей с началом нового учебного года.

Александр Павлов пожелал всем профессиональных успехов, вдохновения, любви и признательности учеников, а родителям – терпения, радости от удач и побед своих детей.



«Всем ребятам – трудолюбия, настойчивости в достижении цели и отличных оценок», – подытожил глава поселка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новую нижнекамскую школу «Тема 37» набрали 11 первых классов.

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