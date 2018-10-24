«Ак Барс» стартовал в сезоне с поражения от обладателя Кубка Гагарина

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Москве матчем с обладателем Кубка Гагарина-2019 казанский «Ак Барс» стартовал в регулярном чемпионате КХЛ. Казанцы проиграли со счетом 2:3, пропустив все свои шайбы в меньшинстве. Дублями отметились форвард гостей Владимир Ткачев и бывший форвард «Ак Барса», а ныне ЦСКА чех Иржи Секач.

Первый матч всегда очень важен, а тут действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, позавчера проигравший в первом туре дома «Авангарду». В прошлом сезоне армейцы обыграли «барсов» во всех матчах регулярного чемпионата, так что во всех отношениях эта игра для казанцев была особенной.

Редкий случай: ворота обеих команд сегодня защищали шведские голкиперы - Ларс Юханссон у ЦСКА и Адам Рейдеборн. Работы у скандинавов было предостаточно. Отметим среди зрителей экс-наставника «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова, который явно симпатизировал казанцам, но одновременно болел за своего внука - защитника ЦСКА Александра Романова.

Кроме того, нельзя не сказать, что эта игра стала для канадского нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведо юбилейной – теперь на счету казанского форварда 400 игр в КХЛ, 330 из них канадец провёл в «Ак Барсе».

Первый период прошел на очень высоких скоростях, команды задались целью перебегать друг друга. Но опасных моментов соперникам удалось создать немного. Однако именно гости свой момент реализовали в середине периода. С передачи экс-защитника ЦСКА Игоря Ожиганова Владимир Ткачев с позиции защитника от синей линии нанес великолепный кистевой бросок. Закрытый своими и чужими хоккеистами, Юханссон увидел шайбу уже в своих воротах. Ткачев попал точно под перекладину, 0:1.

Естественно, что второй период армейцы начали с настойчивых атак. Благо, два раза кряду играли в большинстве. Но не забили хозяева, и едва не пропустили. Однако выход «два в один» не реализовали Данис Зарипов и Артем Лукоянов, не забил, выскочив один на один, Кирилл Петров. В обоих случах хозяев выручил Юханссон. Затем один на один вышел Зарипов, но в последний момент защитник ЦСКА срубил капитана гостей подножкой. И все же настойчивость армейцев - они перебросали гостей за период в три раза - была вознаграждена. Свое четвертое в матче большинство они реализовали всего за 6 секунд. В касание с пятачка забил чешский форвард хозяев Иржи Секач, еще весной выступавший в «Ак Барсе». За полминуты до второго перерыва свой дубль оформил Ткачев, один на один его вывел идеальной передачей Азеведо. Шайба попала в перекладину, отскочила в спину Юханссона и влетела в сетку, 1:2. Два броска сделал за два периода Владимир – 2 гола!

В середине третьего периода ЦСКА на 53 секунды оказался впятером против троих «барсов». Столь большое преимущество хозяева реализовали, забросив и вторую шайбу в большинстве, канадец Линдон Вей отличился, 2:2. И третью, победную шайбу москвичи забросили в большинстве, дубль сделал Секач, ловко подставив клюшку под бросок партнера, 3:2. Признаем, что ЦСКА победу заслужил, гостей подвели удаления.

ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Шайбы забросили: Секач (38, 59), Вей (50) - Ткачев (9, 40). Штраф: 6-14.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Ожиганов – Викстранд, Азеведо – Кормье – Фрэттин; Фазылзянов – Лямкин, Галиев – Ткачёв – Зарипов; Хенкель – Журавлёв, Глухов – Основин – Лукоянов; Педан, Петров – А. Галимов – Э. Галимов; Фисенко.

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