К новому учебному году около гимназии № 93 в Казани посадили 200 молодых лип, кленов и елей

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). К новому учебному году около гимназии № 93 в Советском районе Казани посадили 200 молодых деревьев и уложили 3 тыс. кв. метров газона, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Благоустройство территории — это следующий этап после капремонта школы. Так, помимо озеленения здесь построят новые дороги, парковочные карманы, тротуары, а также установят освещение.

Деревья посадили по программе компенсационного озеленения. Вместо аварийных и старых насаждений здесь появились молодые липы, ели и клены. Территорию очистили от сухих деревьев, поросли и бытового мусора. Всего с территории вывезли 120 «КАМАЗов» мусора.

Еще около 500 саженцев появится на улице Красной Позиции.

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