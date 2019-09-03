Муфтий РТ встретится с представителями мусульманской молодежи республики

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 21 сентября проведет встречу с представителями мусульманской молодежи со всей республики, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В ходе беседы молодые юноши и девушки смогут задать интересующие вопросы Камилю хазрату, а также предложить свои идеи и инициативы. Участниками станут около 300 человек, включая волонтеров Республиканского ифтара, Мусульманского молодежного форума, проекта «Школа одного дня». Самым активным волонтерам вручат памятные подарки.

Перед встречей участники пройдут квест-конструктор и совершат коллективный намаз. Чтобы принять участие в мероприятии, молодые люди могут зарегистрироваться по ссылке.

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