УНИКС одержал победу во втором спарринге

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС провел второй в межсезонье товарищеский матч, обыграв «Восток-65» из Южно-Сахалинска со счетом 89:68.

Если предыдущий соперник казанцев, ижевский «Купол-Родники», является в последние годы аутсайдером суперлиги, то сегодняший — лидером, что и доказал своей игрой на малой арене «Баскет-холла».

УНИКС вновь выставил на матч всех имеющихся в наличии игроков, не было только греческого разыгрывающего Вангелиса Манцариса, занятого на чемпионате мира в Китае в составе национальной сборной. В первой половине все заявленные на матч игроки УНИКСа, кроме 19-летнего Кирилла Аношина, успели сыграть. Привычно широкая ротация главного тренера хозяев Димитриса Прифтиса.

Игру же хозяева начали в таком составе: Реймар Морган, Эррик Макколлум, Дмитрий Узинский, Андрей Кощеев и Евгений Колесников. Любопытно, что УНИКС вчистую проиграл первую четверть. Весь первый период в счете уверенно лидировали гости, в рядах которых можно отметить двух легионеров — хорвата Дино Цинаца и американца Джабриль Дюрэма. Порой преимущество сахалинцев доходило до семи очков, 12:19. За первые четыре минуты казанцы набрали с игры всего 4 очка.

Лишь выход на замену снайперов УНИКСа Валерия Лиходея и Джамара Смита позволил хозяевам переломить ход борьбы. Полетели у казанцев дальние броски, шесть попаданий за первую половину против трех у гостей. За счет серии дальних попаданий хозяева догнали и перегнали «Восток-65», 25:23 после броска Евгений Колесникова. Постепенно накал игры повысился настолько, что дело доходило до жестких столкновений под кольцом, впрочем, без явной грубости. Характерен счет подборов, 17-17, все ровно.

Счет 47:40 предполагал не менее упорную борьбу во второй половине. В третьей четверти хозяева отодвинули соперника на дистанцию в 20 очков, 74:52 после дальнего попадания Дмитрия Узинского, это была уже десятая точная «треха» УНИКСа. Из-за перебора фолов гости лишились одного из своих лидеров, Цинаца. А в заключительной десятиминутке гости сократили разрыв до 14 очков, 78:64. Слишком рано хозяева стали доигрывать матч. Впрочем, казанцы сумели удержать 20-очковый перевес. Итог встречи 89:68.

УНИКС (Казань) — «Восток-65» (Южно-Сахалинск) — 89:68 (17:20, 30:20, 27:16, 15:12). Самые результативные: УНИКС — Лиходей (14), Макколлум (14), Колесников (12), Смит (12); «Восток-65» — Дюрем (13), Грачев (11), Караулов (11).

Сегодня ночью УНИКС отправляется на тренировочные сборы в Турции, Греции, затем турнир Москве на Кубке Гомельского. Старт в сезоне 2 октября в Кубке Европы в итальянской «Брешии» из одноименного города.

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