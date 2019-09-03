В Нижнекамске онковыздоравливающие запустят в небо фонарики

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В нижнекамском парке «Семья» состоится мероприятие в поддержку онковыздоравливающих пациентов «Зажги ночь». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Событие состоится в 5 сентября, начало – в шесть вечера. Организатором мероприятия выступает сообщество «Без бергэ».



Для пришедших на мероприятие гостей устроят концерт. Также организаторы выдадут участникам мероприятия бумажные фонарики трех цветов: золотые – потерявшим близких людей и родственников из-за онкологии, белые – тем, кто сейчас лечится от рака или находится на стадии ремиссии, красные – всем, кто находится рядом и помогает (медики, родственники, друзья).



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске онкобольные создают цветы из фоамирана, рисуют мандалы и занимаются трайблом.

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