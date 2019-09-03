Госжилфонд Татарстана нашел возможность принимать маткапитал в оплату соципотечных квартир

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Госжилфонд при Президенте РТ возобновил прием средств материнского капитала в счет оплаты задолженности по договорам социальной ипотеки. Механизм оплаты применим к семьям, у которых истек трехлетний период после рождения второго или последующих детей. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе организации.

«Семьи, соответствующие вышеуказанному условию и желающие погасить задолженность по договору социальной ипотеки средствами сертификата на материнский капитал, приглашаются в межрегиональные представительства фонда», – отметили в пресс-службе.

После обращения соципотечникам будет выдан пакет документов, а именно справка «О внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса», а также выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат. Выдача указанных документов будет проводиться на основании письменного заявления всех участников договора старше 14 лет на имя владельца сертификата.

Напомним, 29 марта 2019 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В результате Госжилфонд был исключен из перечня организаций, в которые разрешается направлять средства материнского капитала на погашение займов.

Госжилфонд при Президенте РТ является оператором ряда государственных программ по строительству жилья в Татарстане. В числе прочего фонд строит жилье по программе социальной ипотеки и переселения жильцов аварийного фонда.

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