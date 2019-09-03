Минздрав РТ опроверг сообщение в соцсетях о том, что пациентов в Челнах метят зеленкой

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения РТ опровергло сообщение в соцсетях о том, что на пациентах в Набережных Челнах врачи ставят метки зеленкой.

По словам автора поста, медики делают это для того, чтобы работники столовой могли отличить безработных пенсионеров от работающих: якобы кормят больных по-разному в зависимости от их трудоустроенности.

«Информация, размещённая в посте, не соответствует действительности. Всем пациентам, поступающим в офтальмологическое отделение ГАУЗ „Городская больница № 5“ на оперативное вмешательство, операционное поле перед операцией обрабатывается раствором зеленки. В других целях раствор зеленки не используется и с порядком раздачи питания в медучреждение нанесение антисептика пациентам никак не связано», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

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