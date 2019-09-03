Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Фахрази Каримова

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Героя Социалистического Труда Фахрази Каримова, который скончался 3 сентября на 87-м году жизни.

Фахрази Каримов родился 16 сентября 1932 года в селе Чалпы Азнакаевского района. Уже с детства — с 12 лет — он начал осваивать премудрости комбайнерского дела, помогая своей старшей сестре, которая работала комбайнером в колхозе «Коммунизмга». После окончания семилетней школы молодой человек в 1948 году поступил учиться в Бугульминское училище механизации.

«С годами его мастерство только росло, он освоил все виды сельскохозяйственной техники. Всю жизнь Фахрази Каримов прожил в своем родном селе, работал трактористом, бригадиром, механизатором, комбайнером, заведующим мастерской», — отмечается в телеграмме.

Фахрази Шамсимухаметович одним из первых в районе возглавил уборочно-транспортное звено. Во время уборочной кампании 1976 года дружный коллектив под его руководством добился самой высокой выработки среди уборочно-транспортных звеньев не только Азнакаевского района, но и Татарской АССР — более 50 тысяч центнеров зерна.

За выдающиеся успехи в 1981 году Каримову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его многолетний труд и достижения также были отмечены такими высокими наградами, как орден Трудового Красного Знамени, Ленина, медали ВДНХ СССР, почетные грамоты.

«Светлая память о Фахрази Шамсимухаметовиче Каримове, непревзойденном труженике и настоящем патриоте, навсегда останется в нашей памяти», — отмечается в письме.

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