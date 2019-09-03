Женщины-депутаты приняли наказы у жителей казанского поселка Дербышки для нового созыва Госсовета РТ

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Члены объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» сегодня встретились с жителями казанского поселка Дербышки. Во время встречи казанцы озвучили ряд предложений и наказов, которые будут переданы следующему созыву Госсовета Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Ни одно решение, особенно если оно связано с социальной политикой, не принимается без нашего участия, инициативы и нашего женского сердца. Мы там, где семья, дети, женщины, и там, где нужна наша поддержка. Мы испытываем потребность в обратной связи и информации, которую дают именно такие мероприятия», – отметила заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова.

По ее мнению, избиратели должны видеть, что «женский взгляд и женское участие в новом созыве Госсовета крайне необходимы».

Ларионова также заметила, что объединение женщин-депутатов ежегодно проводит большое количество мероприятий, в том числе встречи с населением, которые имеют положительные результаты.

«Мы стали инициаторами и реализовали ряд социально значимых проектов. Мы с гордостью рассказываем о том, что нам удалось сделать. В то же время отмечаем те недостатки, которые сохраняются в обществе. Даже если что-то получается сделать, появляются новые проблемы. Время диктует новые вызовы, на которые нужно отвечать. О них как раз и говорит наше население», – добавила она.

Зампредседателя Госсовета подчеркнула, что в результате таких встреч инициируются важные проекты, которые затем транслируются на весь парламент республики.

Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» в Государственном Совете Татарстана ведет деятельность с 2009 года.

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