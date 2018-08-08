(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов поздравил аграриев Нурлатского района с завершением уборки зерновых культур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.



В поздравительной телеграмме, адресованной на имя главы района Алмаза Ахметшина, министр высказал сельским труженикам слова искренней благодарности за их самоотверженный труд.

«Ваш район благодаря четкой организации труда на протяжении всего периода полевых работ был в числе лидеров и с достойным результатом завершил уборку хлебов, намолотив свыше 103 тыс. тонн зерна. Особо хотелось бы отметить сельскохозяйственные предприятия ООО "Нурлат Сэте", КФХ Сулейманова А.И. и ООО АФ "Южная"», – говорится в тексте приветствия.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что кроме уборки зерновых на полях еще много сезонной работы, и пожелал, чтобы сплочённость селян «и в дальнейшем приносила высокие результаты на благо Республики Татарстан».

Как сообщили в профильном министерстве, в Нурлатском районе сейчас приступили к уборке сахарной свеклы.

«Эту техническую культуру хозяйствам района предстоит убрать с 5,4 тыс. га. Это более 8,3% от всей уборочной площади сахарной свеклы в республике», – сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

В районе в ближайшие дни завершится осенний сев – работа выполнена на 82%. «На сегодня здесь озимыми культурами засеяно 13,1 тыс. га при плане 16 тыс. га. При этом пшеница посеяна на 12,1 тыс. га, рожь – на 800 га», – рассказал Ирек Садыков.

Он также заметил, что по району основная обработка почвы выполнена на 17 тыс. га, что составляет 28% к прогнозу (60,6 тыс. га). Это превышает средний показатель по республике на 6%.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», хозяйства Нурлатского муниципалитета первыми в республике справились с уборкой зерновых и зернобобовых культур.

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