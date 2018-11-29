Когогин грозится изъять 190 автобусов, переданные в лизинг Набережным Челнам

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). КАМАЗ рассматривает возможность изъятия автобусов, которые компания предоставила администрации Набережных Челнов для перевозки персонала заводов. Об этом генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин заявил на выставке Comtrans 2019, сообщают «Вести КАМАЗа».

«Несколько лет назад мы подарили свое транспортное предприятие городу. 60% городских перевозок пассажиров проводилось трамваями. Мы с акционерами приняли решение передать эту функцию городу, и передали в лизинг 190 автобусов на газовом топливе. Сегодня долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию превышают 700 млн рублей. Администрация города показала, что она абсолютно не способна организовать перевозки», — рассказал Сергей Когогин.

Он добавил, что на сегодняшний день для решения проблемы проводятся переговоры с республикой и городом.

КАМАЗ участвует в международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019, которая проходит в Москве с 3 по 7 сентября. В экспозиции представлено около 40 единиц автотехники.

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