Обладателем медали имени Лобачевского и премии в 75 тыс. долларов стал американский математик

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Обладателем медали имени Н. И. Лобачевского и денежной премии в размере 75 тыс. долларов США стал американский математик Даниэль Вайс, сообщается на medal.kpfu.ru.

«Медаль имени Н. И. Лобачевского присуждена Даниэлю Вайсу за его выдающееся достижение – доказательство знаменитой гипотезы Хакена, относящейся к геометрической теории групп и которая предоставляет программу использования кубических комплексов для исследования целого ряда бесконечных групп», – отмечается в сообщении, опубликованном на портале.

Даниэль Вайс является профессором математики в Университете Макгилла (Монреаль, Канада). Был выдвинут на соискание медали выдающимся геометром, обладателем Абелевской премии и премии им. Н. И. Лобачевского, профессором Курантовского института математики при Нью-Йоркском университете Михаилом Громовым.

Итоги конкурса на соискание медали и премии имени Н. И. Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики подвели сегодня в КФУ. Церемония вручения состоится 2 декабря в Александровском зале Казанского федерального университета на торжественном заседании ученого совета КФУ.

Предыдущим лауреатом в 2017 году стал профессор Калифорнийского университета (США) Ричард Мелвин Шен. Премия вручается раз в два года.

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