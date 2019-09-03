В Набережных Челнах стартовал республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах стартовал 25-й республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В республиканском соревновании участвуют 228 школьников в возрасте от девяти до одиннадцати лет, победившие на районных и городских этапах конкурса.

«На сегодняшний день в нашей республике действуют уже более 1400 отрядов ЮИД, в которых занимаются без малого 18 тысяч ребят. Я желаю всем конкурсантам удачи и безопасных дорог», — отметил на церемонии открытия главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов.

В личном и командном зачетах участникам предстоит выяснить, кто лучше всех знает ПДД, может оказать первую помощь и умеет управлять велосипедом в реальных дорожных условиях. В составе команд конкурсанты сдадут теоретический экзамен на знание основ поведения на дороге, а также поучаствуют в творческом конкурсе, где представят на суд жюри агитационные выступления.

Организаторы мероприятия ставят перед собой задачу напомнить юным пешеходам и велосипедистам о безопасном поведении на дороге, в том числе, путем вовлечения в деятельность отрядов ЮИД.

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