Столица РТ вошла в топ самых безопасных российских городов

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Казань заняла второе место в рейтинге безопасных городов с миллионным населением. Исследование провели аналитики сайта по поиску недвижимости Domofond.ru.

Самым безопасным городом был признан Краснодар, набравший 7,2 балла. При этом столица республики набрала 7,1 балла. Примечательно, что показатели лидера рейтинга снизились по сравнению с прошлым годом, а Казани — выросли (на 0,3). Одинаковое количество баллов (по 7) набрали Москва и Красноярск, замыкает пятерку Санкт-Петербург (6,8).

В ходе опроса респондентам необходимо было оценить по десятибалльной шкале утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». В среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 6,8 балла.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.