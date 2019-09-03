Аэродрому «Борисоглебское» в Татарстане формируют приаэродромную территорию

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Проект приаэродромной зоны для аэродрома экспериментальных воздушных судов «Борисоглебское» в настоящее время проходит экспертизу в Роспотребнадзоре по РТ, сообщает РБК Татарстан.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, приаэродромную территорию устанавливают «в интересах обеспечения безопасности полетов воздушных судов и исключения негативного воздействия аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду».

Правила установления приаэродромной территории утвердили постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года. В соответствии с ними Казанский завод им. Туполева, как эксплуатирующая организация аэродрома «Борисоглебское», разработал проект решения о приаэродромной территории. В настоящее время документ проходит санитарно-эпидемиологическую экспертизу в управлении Роспотребнадзора по РТ.

После этого проект приаэродромной территории представят на согласование в Минпромторг РФ и Правительство РТ. В министерстве отметили, что проект решения согласуют «с учетом заключений уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная зона».

В ведомстве не назвали сроков, когда планируется утвердить приаэродромную территорию.

«Ни в гражданском, ни в авиационном законодательстве не прописана необходимость создания аварийных площадок, только в инструкции завода. В ответ на все наши обращения представители предприятия ссылаются на нее, хотя этот документ разработали в советские времена», — сказал РБК Татарстан гендиректор строительной компании «ФаРус» Рустем Юнусов.

Он считает, что ограничения на застройку земли, которой владеет возглавляемая им компания, не влияют на обеспечение безопасности населения.

Его точку зрения поддержал гендиректор межведомственного центра аэронавигационных услуг «Крылья Родины» Евгений Туровцев. Он предположил, что в Казани предпринята попытка рейдерского захвата земель с привлекательным расположением в черте города со стороны «неких сил».

«Я не вижу других причин, почему предприятие не может найти компромисс с собственниками земли», — отметил эксперт.

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