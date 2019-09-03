(Набережные Челны, 3 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов после падения подростка потребовала поставить охрану к долгострою КФУ, сообщили пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Автограда провела проверку на территории строящегося здания 11/29. 15 августа подросток получил травмы, упав с трехметровой высоты на стройплощадке, принадлежащей Набережночелнинскому институту КФУ.

«Сотрудники надзорной структуры выяснили, что объект никем не охраняется, часть забора, огораживающего стройплощадку, снесена. Поэтому детвора спокойно может проникать на опасную зону и подниматься вверх по недостроенному сооружению», – рассказали в прокуратуре.

В итоге прокуратура потребовала, чтобы директор института выявленные нарушения устранил.

Отметим, что строительные работы в 11-м комплексе не ведутся около 13 лет. Ранее здесь планировалось построить четырехэтажный учебно-лабораторный корпус, однако объект до сих пор не завершен. Местные жители неоднократно жаловались на то, что незавершенный объект представляет опасность для детворы, которая использует его для игр, и просили отдать землю более эффективному пользователю.

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