Метеоролог назвал «плюсы» холодного лета для татарстанцев

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). В прошедшем прохладном и дождливом лете можно отметить не только отрицательные, но и положительные моменты. Главный из них — относительно комфортная погода, сопровождавшая жителей республики в последние три месяца. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» высказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, в холодном лете 2019 года есть и позитивные моменты. Речь идет о комфортной для человека температуре воздуха — не слишком холодной или жаркой.

«Комфортной для человека является температура воздуха 18 – 24 градуса тепла. В этом июне дней с такой комфортной дневной температурой было 12, в июле это было 20 дней, и в августе таких дней было 9. То есть благодаря похолоданию, у нас комфортных дней было больше», — сообщил Аухадеев.

Он добавил, что несмотря на частые дожди и невысокую температуру, прошедший сезон нельзя причислять к аномальным. Серьезная волна холода наблюдалась лишь в первых числах августа — из-за ультраполярного вторжения на европейскую территорию страны. В остальное же время снижение температуры за пределы нормы было непродолжительным.

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