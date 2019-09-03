Нижнекамским школьникам вручили наборы канцтоваров к учебному году

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске подвели итоги акции «Помоги собраться в школу». Благодаря благотворительному проекту сотни юных нижнекамцев смогли получить все необходимое для того, чтобы приступить к учебе, передает «НТР 24».



За прошедшее лето поддержку получили около 300 детей Нижнекамска, в том числе 128 первоклассников. Подарки вручали общественные деятели, депутаты, организации и неравнодушные граждане. Каждый набор состоит из самых необходимых во время учебы предметов: дневники, ручки, тетради, краски, фломастеры.



Подарки детям вручали и в нижнекамском Доме дружбы народов. Одна из пришедших на праздник – Зоя Фаттахова, которая одна воспитывает внучку. О том, где ее родители, девочка уже не спрашивает, но переживает, что ей взять с собой в школу. Приглашение на ежегодную акцию стало настоящим сюрпризом для семьи, а набор канцтоваров – подарком внучке к новому учебному году.

«Мы очень рады. Спасибо всем! Это я говорю от имени всех-всех родителей», – поблагодарила Зоя Фаттахова.



Торжественное вручение сопровождалось веселыми играми. Дети с удовольствием ловили мячи с «пятерками» и соревновались, кто быстрее соберет рюкзак на занятия. А родители с улыбкой наблюдали за происходящим.

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