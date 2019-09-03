Голосование за кандидатов в Молодежный парламент Татарстана продлится до 6 сентября

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Голосование за кандидатов в Молодежный парламент при Госсовете РТ закроется 6 сентября в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

В настоящее время кандидаты участвуют в конкурсных дебатах, снимают видеоролики тематики «Нам не все равно» и агитируют жителей республики голосовать за свои кандидатуры.

Дебаты уже прошли в Казани, Набережных Челнах, Буинске, Чистополе и Альметьевске. В рамках дебатов кандидаты презентуют свои предвыборные программы и отвечают на интересующие вопросы жителей города.

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов отметил, что впервые звучит такое название — Молодежный парламент, который очертил суть того, куда идут участники.

«Для нас сейчас важно, чтобы каждый молодой человек нисколько не сомневался, что все зависит только от него. Если он хочет стать членом Молодежного парламента, то ему просто надо доказать это, а дальше сама молодежь решит, проголосует за него или нет», — сказал Фаттахов.

На конкурс заявились 444 кандидата, итоги выборов подведут до 20 сентября.

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